«По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник, — заявил прокурор в эфире госканала. — Он выполнял свои обязанности.





Следовательно, действия, которые были произведены (разукомплектование), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.





В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Но максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы. Уже было и на телевидении – то есть озвучивание того, что человек, который этим занимался или совершил это преступление, уже задержан.





Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить (шалость, не шалость, что я такого совершил) — это довольно серьезная ответственность. Я уже говорил, например, до шести лет лишения свободы, если это шалость и баловство, такая вот оценка шалости устраивает — значит, человек в ближайшее время прочувствует, что это такое и во что эта шалость обходится».