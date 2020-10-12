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Прокурор Минска приравнял разбор водомёта к насилию над водителем спецтехники

Прокурор Минска Олег Лаврухин в интервью СТВ вспомнил о случае, когда протестующие в столице частично разобрали водомет. Это, по версии Лаврухин, насилие по отношению к милиции.

«По данному факту (это было 4 октября текущего года) возбуждено уголовное дело по статье 364 УК РБ (оказание насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник, — заявил прокурор в эфире госканала. — Он выполнял свои обязанности.

Следовательно, действия, которые были произведены (разукомплектование), направленные на препятствие этой деятельности, квалифицируются как насилие в отношении сотрудника в связи с выполнением им своих служебных обязанностей.

В зависимости от обстоятельств, конечно, меру наказания определяет суд. Но максимальное наказание, предусмотренное по данной статье, составляет шесть лет лишения свободы. Уже было и на телевидении – то есть озвучивание того, что человек, который этим занимался или совершил это преступление, уже задержан.

Это повреждение государственного имущества как минимум. Даже если говорить с точки зрения права, поскольку это имущество задействовано, по сути, в охране общественного порядка, то здесь какие-то параллели проводить (шалость, не шалость, что я такого совершил) — это довольно серьезная ответственность. Я уже говорил, например, до шести лет лишения свободы, если это шалость и баловство, такая вот оценка шалости устраивает — значит, человек в ближайшее время прочувствует, что это такое и во что эта шалость обходится».
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