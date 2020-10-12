Более 10 человек из милиции попали в больницы Минска





По данным Правозащитного центра "Весна", "скорые" забрали 4 задержанных милицией из РУВД Ленинского района, 2 из РУВД Партизанского района, 2 из РУВД Центрального района и 1 из РУВД Фрунзенского района белорусской столицы. Но больше всего пострадавших - 5 человек, бригады скорой помощи увезли из Московского РУВД.





Наиболее распространенная причина госпитализации - черепно-мозговые травмы.





Чаще всего пострадавших из органов внутренних дел увозили в минскую БСМП.





По данным правозащитников, на акциях протеста 11 октября в Беларуси было задержано более 500 человек.



