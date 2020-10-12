



В Минске за два месяца послевыборных акций протеста к административной ответственности привлечено около 3 тысяч человек. Об этом заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в программе «Неделя» на телеканале СТВ.





Он напомнил, что статья 23.34 — это нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий — предусматривает различные виды ответственности: от штрафа до административного ареста.





— Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, наказание в виде ареста, а остальные (более тысячи человек) — это административные штрафы по статье 23.34, — сказал Лаврухин.





Прокурор Минска добавил, что прорабатывается возможность ужесточения санкций по указанной статье, «чтобы минимизировать риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия».





Причем обвинение по ст. 23.34 предъявляется, если «не было активности или общественной опасности в действиях правонарушителя». Наказания за общественно опасные деяния предусмотрены уже Уголовным кодексом.









В настоящее время в производстве органов предварительного следствия Минска находится порядка 250 уголовных дел, связанных как с участием в массовых беспорядках (ст. 293 УК), так и сопутствующих (связанные с неповиновением, оказанием сопротивления работникам милиции, угрозой применения насилия в отношении работника милиции; связанные с остановкой движения общественного транспорта).





— На сегодня установлены 275 лиц, которые причастны к совершению данных преступлений. Общий ущерб по данным уголовным делам составил порядка 260 тысяч рублей. Это то, что установлено на сегодняшний день. Процесс продолжается, безусловно, эта сумма будет скорее всего увеличиваться, — отметил прокурор Минска.



