Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни









Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса. Об этом заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс с эфире телеканала NBC.





Гейтсу задали вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19. «Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — ответил Гейтс.





По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним.



