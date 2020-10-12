Гейтс назвал единственный способ возвращения людей к нормальной жизни
Им является сверхэффективная и при этом доступная вакцина от COVID-19. Ее наличие позволит остановить распространение болезни. До этого Гейтс заявлял, что пандемия окончится не раньше 2022 года
Человечество сможет вернуться к нормальному течению жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса. Об этом заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс с эфире телеканала NBC.
Гейтсу задали вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19. «Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», — ответил Гейтс.
По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в конечном счете покончить с ним.
08:57 12/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение