В Светлогорске шесть женщин собрались в беседке. К ним пришли восемь милиционеров
В Светлогорске 9 октября шесть женщин решили собраться в беседке, чтобы познакомиться, поговорить и попить чай. Разгонять их пришли восемь силовиков.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитника Елену Маслюкову.
Инцидент произошёл в микрорайоне «Полесье».
Сообщается, что у женщин не было никакой символики. Однако к ним подошли милиционеры и сказали, что у них есть оперативная информация о проведении «несанкционированного массового мероприятия».
После спора с милиционерами женщины были вынуждены разойтись.
08:48 12/10/2020
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