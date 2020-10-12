



Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в спальню, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка у женщины есть еще двое детей — 3 и 6 лет.





Полиция ведет расследование. Точную причину и время смерти Гурской установят судмедэксперты. Не исключено, что было совершено преступление.





Полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.





Ирина Гурская — бывшая жена белорусского ИТ-предпринимателя Юрия Гурского, который также проживает на Кипре.