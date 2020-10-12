+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

На Кипре найдена мертвой бывшая жена белорусского ИТ-бизнесмена. В розыск объявлен друг-литовец

В жилом доме в Лимассоле (Кипр) был обнаружен труп 36-летней гражданки Беларуси Ирины Гурской. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на местные СМИ.


Женщину обнаружил мертвой ее 15-летний сын. По словам мальчика, он услышал шум и когда зашел в спальню, увидел свою мать в луже крови. Помимо сына-подростка у женщины есть еще двое детей — 3 и 6 лет.

Полиция ведет расследование. Точную причину и время смерти Гурской установят судмедэксперты. Не исключено, что было совершено преступление.

Полиция выдала ордер на арест ее друга, 29-летнего гражданина Литвы.

Ирина Гурская — бывшая жена белорусского ИТ-предпринимателя Юрия Гурского, который также проживает на Кипре.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Персанаж Лукашэнка і людзі ў турме КДБ
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]