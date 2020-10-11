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Кому закон не писан? Более 20 журналистов задержаны 11 октября

Уже более 20 журналистов задержаны в Беларуси на несанкционированных акциях протеста в воскресенье, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно - 4, в Витебске – 2", - информирует БАЖ в своем телеграм-канале.

Согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна", среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.


Ранее официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила агентству "Интерфакс-Запад" задержание группы журналистов в Минске, уточнив, что они доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов.

Портал tut.by в свою очередь сообщает, что после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили.

"Разрешили выйти на улицу покурить, тут мы и стоим, дышим воздухом. На вопрос, сколько нас продержат, сотрудник РУВД сказал: "Ждем". Приказа или чего-то другого — не пояснил", - рассказали порталу коллеги.

Сейчас около Октябрьского РУВД собралось около 70 человек, передает БАЖ. Среди них родственники и коллеги задержанных журналистов. Сейчас в этом РУВД находятся 15 журналистов, уже два часа никого не выпускали. Милиционеры также не сообщают журналистам в РУВД их статус. Однако журналисты, находящиеся в РУВД, сообщили, что милиционеры примут теплые вещи для них, добавляет БАЖ.
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