На Пушкинской задержали Егора Мартиновича
В Минске задержали журналистов и главного редактора Нашей Нивы
Егор Мартинович
На Пушкинской задержали главного редактора Нашей Нивы Егора Мартиновича вместе с фотографом Надеждой Бужан. Они собирались уезжать оттуда, но к ним подошли силовики и задержали. Как передают корреспонденты, в том районе силовики ходят по дворам и задерживают людей.
Ранее около Стеллы была задержана наша журналистка Ирена Котелович.
Позже стало известно, что сотрудники Нашей Нивы Ирена Котелович, Надежда Бужан и Егор Мартинович находятся в Октябрьском РУВД.
19:46 11/10/2020
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