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Хабаровск, Минск рядом! Там задержали 25 человек, есть пострадавшие

В Хабаровске ОМОН впервые за три месяца жестко разогнал участников традиционной субботней акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Портал DVhab.ru сообщает о 25 задержанных, есть пострадавшие.

Представитель штаба Алексея Навального в Хабаровске Андрей Пастухов рассказал "Сибирь. МБХ медиа", что разгон начался после того, как некоторые протестующие решили развернуть палатки перед зданием краевой администрации на площади Ленина.

фото: rus.azattyq.org

Сотрудники полиции "настояли на том, чтобы палатки были убраны, сказали, что в ином случае будет применена физическая сила. Протестующие отказались. Через несколько минут из здания правительства вышли сотрудники ОМОНа и начали силой разгонять, сворачивать палатки, задерживать людей", рассказал активист. По его словам, задержаны около 40 человек, их "битком паковали" в три автозака.

DVhab.ru отмечает, что это был самый жесткий разгон митингов в Хабаровске с их начала. У одного из митингующих сломан нос, владельца "фургаломобиля" Андрея Маклыгина били по голове дубинками, он потерял сознание. Одна из девушек упала на асфальт и не могла подняться.

Двое подростков сообщили об избиениях и пытках: их "поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз", передает штаб Навального в Twitter. Один из юношей рассказал в стриме YouTube-канала RusNews , что его друга задержали после того, как он "вступился за бабушку, которой грубили".

Одна из участниц акции Галина Приданникова находится в больнице с гематомой на голове. По ее словам, удар омоновца усугубил ее старую болезнь. Координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин, который оказывал помощь Приданниковой на площади, задержан.
newsru.com
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