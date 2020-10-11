







Вчера поздно вечером в квартире Сташевских прошел обыск. Силовики забрали компьютер и все телефоны семьи.





По словам Ольги Сташевской, после обыска ее мужа задержали сотрудники Советского РОВД. Адвокату активиста сообщили, что вскоре задержанного из РОВД переведут в изолятор на Окрестина.





Сташевского задержали по уголовному делу по статье 293 УК (массовые беспорядки).





Члена штаба Тихановской уже задерживали в августе. Тогда адвокат также сообщил, что Сташевского подозревают в подготовке к участию в массовых беспорядках (статья 13, часть 2 статьи 293 УК). Активист отрицал вину. Позднее его отпустили.