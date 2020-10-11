В пригороде Парижа с фейерверками штурмовали полицейский участок

В пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн 40 неизвестных людей, вооруженных металлическими прутьями, пытались штурмовать полицейский участок, сообщает Le Parisien.

Нападавшие обстреляли участок фейерверками, побили окна и повредили пять автомобилей. Внутрь участка им попасть не удалось.

Полиция района опубликовала фрагмент нападения.





Attaque du commissariat de #Champigny. 40 individus attaquent le commissariat. Les nuiteux encore visés.

Véhicules de police dégradés et feux de poubelles. #ensauvagement…. jusqu’ici tout va bien. @GDarmanin @E_DupondM @PoliceNationale pic.twitter.com/3DHbZ0sQGy





— OPTIONNUIT (@optionnuit) October 11, 2020





Полицейские назвали атаку проявлением ненависти, но причину не назвали. Начальник полиции Парижа Дидье Лаллеман связал атаку с наркоторговлей. Район известен незаконным оборотом наркотиков. На данный участок ранее уже нападали.





Напомним, что в связи с распространением коронавируса Париж с пригородами объявлен зоной максимальной опасности, пишет telegraf.by



