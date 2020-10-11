При этом в МВД отрицают применение светошумовых гранат в центре Минска. "ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Позже та же Наталья Ганусевич использование спецсредств подтвердила в комментарии "РИА Новости".





"В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное", — так объяснила использование спецсредств официальный представитель минской милиции.





"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства", — добавила Ганусевич агенству "Интерфакс". О количестве пострадавших во время разгона силовиков она не сообщила.





В то же время правозащитный центр "Весна" пишет о 117 задеражанных, имена которых известны на данный момент. Среди них — журналисты (35 человек) и волонтёры Красного Креста, которые оказывали помощь пострадавшим/





Кстати, а как минская милиция прокомментирует вот это жестокое видео, на котором человек в военной форме бьёт автоматом в лицо безоружного гражданина? А, мы знаем. Гражданин окажется наркоманом или уголовником.