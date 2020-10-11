Фокус-покус? Милиция отрицала, но потом подтвердила применение светошумовых гранат в Минске
Очевидцы сообщают о "хлопках" возле стелы "Минск - город-герой", где проходит несанкционированная акция протеста, милиция заявляет, что не применяла светошумовые гранаты.
Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, "хлопки" послышались на проспекте Победителей, когда протестующие стали оказывать сопротивление попыткам сотрудников правоохранительных органов разогнать собравшихся. Из динамиков вокруг площади непрерывно транслируются призывы прекратить несанкционированный протест во избежание задержаний и применения спецсредств.
При этом в МВД отрицают применение светошумовых гранат в центре Минска. "ГУВД не подтверждает применение светошумовых гранат", - заявила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Позже та же Наталья Ганусевич использование спецсредств подтвердила в комментарии "РИА Новости".
"В центре Минска скопилось много людей, мероприятие несанкционированное", — так объяснила использование спецсредств официальный представитель минской милиции.
"Несколько десятков человек доставлены в территориальные управления внутренних дел для последующего разбирательства", — добавила Ганусевич агенству "Интерфакс". О количестве пострадавших во время разгона силовиков она не сообщила.
В то же время правозащитный центр "Весна" пишет о 117 задеражанных, имена которых известны на данный момент. Среди них — журналисты (35 человек) и волонтёры Красного Креста, которые оказывали помощь пострадавшим/
Кстати, а как минская милиция прокомментирует вот это жестокое видео, на котором человек в военной форме бьёт автоматом в лицо безоружного гражданина? А, мы знаем. Гражданин окажется наркоманом или уголовником.
17:52 11/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение