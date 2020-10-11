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Киберпартизаны заблокировали сайт концерна «Белнефтехим»

Киберпартизаны сообщили у себя в Telegram-канале, что совершили атаку на сайт концерна «Белнефтехим». Примерно в 13.00 11 октября ресурс уже был недоступен.


Скриншот сайта belneftekhim.by

Напомним, что в Telegram есть два канала «киберпартизан» — на аватарке одного из них долгое время был изображен человек в синей одежде, поэтому неофициально их называют «синими» (в одном из постов они так и называют себя, «синей командой», однако сейчас уже сменили логотип на бело-красно-черный), а аватарка других окрашена в красный и белый, и потому их порой называют «красными» или «белыми» (подробнее про эти команды вы можете прочесть здесь).

Сегодня «киберпартизаны» с красно-белым логотипом сообщили, что совершили атаку на сайт belneftekhim.by. Ресурс сейчас недоступен. Как пояснил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, «если атака производится на защищенном хостинге, хостинг просто эти сайты блокирует», пишет 42.tut.by

Он также отметил, что атака не особо повлияет на работу концерна — на сайте размещена информация, которая в основном касается субъектов хозяйствования. Но она есть и на других ресурсах, так что это не должно помешать рабочему процессу.

Добавим, что вчера поздним вечером 10 октября киберпартизаны атаковали и ряд сайтов профсоюзов — они также сейчас недоступны.
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