Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции.





Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.





Правоохранители же пустили в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и другой уличной мебелью.





В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек.





Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.







