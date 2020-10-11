Протестующие вступили в столкновение с силовиками возле стелы "Минск – город-герой"
Участники несанкционированной акции протеста в Минске вступили в силовое столкновение с милицией.
Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов начали жестко задерживать участников акции.
Протестующие стали оказывать сопротивление. В силовиков полетели бутылки.
Правоохранители же пустили в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и другой уличной мебелью.
В ходе столкновений задержаны порядка 50 человек.
Задержания продолжаются в жесткой форме с применением резиновых дубинок и щитов.
15:08 11/10/2020
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