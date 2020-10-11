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"Охота на журналистов": в Минске массово задерживают сотрудников СМИ. Приняли даже БелТА

В Минске задержаны работающие на марше журналисты. Их везут в Октябрьское РУВД «для проверки документов».

Среди задержанных журналистов Елена Толкачева (TUT.BY и БелаПАН), Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев «Новы Час», Юрий Шамшур (ТАСС). Задержанные журналисты также успели рассказать, что среди них есть сотрудники БЕЛТА: фотокорреспондент Андрей Покумейко и Оксана Манчук.


Ранее на проспекте Победителей были задержаны еще два журналиста. Свидетели сообщали, что один из них — «мужчина седой в синем жилете». Вторая задержанная — фотограф ТАСС Наталья Федосенко. ТАСС сообщает о задержании еще двух своих корреспондентов Гавриила Григорова и Валерия Степченкова. Позже агентство сообщило, что после проверки документов три их сотрудника были отпущены. 

Среди сотрудников прессы в Октябрьском РУВД также Анастасия Бойко, Дмитрий Мицкевич, Алексей Ивашкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

TUT.BY выясняет причины массового задержания сотрудников прессы.
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