Среди задержанных журналистов Елена Толкачева (TUT.BY и БелаПАН), Татьяна Коровенкова и Сергей Сацюк (БелаПАН), Дмитрий Дмитриев «Новы Час», Юрий Шамшур (ТАСС). Задержанные журналисты также успели рассказать, что среди них есть сотрудники БЕЛТА: фотокорреспондент Андрей Покумейко и Оксана Манчук.









Ранее на проспекте Победителей были задержаны еще два журналиста. Свидетели сообщали, что один из них — «мужчина седой в синем жилете». Вторая задержанная — фотограф ТАСС Наталья Федосенко. ТАСС сообщает о задержании еще двух своих корреспондентов Гавриила Григорова и Валерия Степченкова. Позже агентство сообщило, что после проверки документов три их сотрудника были отпущены.





Среди сотрудников прессы в Октябрьском РУВД также Анастасия Бойко, Дмитрий Мицкевич, Алексей Ивашкевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.







