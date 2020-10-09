Алина Корбут после громкой отставки до сих пор не пришла в себя
Разгром белорусской культуры, начавшийся в августе с увольнения директора Купаловского театра Павла Латушко (а следом практически всего творческого коллектива главного национального театра страны), продолжился зачисткой в БГУКИ, когда 31 августа Алина Анатольевна Корбут, ректор этого государственного университета культуры и искусства, также лишилась своего поста.
К слову, студентами и многими преподавателями БГУКИ это было воспринято с возмущением, пишет Народная воля. Но таково решение нанимателя – Министерства культуры. Надо сказать, что тогда многие министры в страхе перед деспотичной верховной властью истерично меняли руководителей в подведомственных структурах – чего стоит только увольнение из РНПЦ кардиологии известного академика А.Мрочека! Вот и Алина Корбут попала под властную метлу. И хотя нигде ни слова вслух не было сказано о политике, понятно, что за всеми увольнениями августа (а в Большом театре тогда же был уволен с поста главного дирижера Вячеслав Чернухо-Волич) маячило страшное слово «неблагонадежность». Страшное для власти, естественно, которую в данном случае представляет министр культуры Юрий Бондарь.
У Алины Анатольевны Корбут спросили, где она работает сейчас. Ведь ее квалификация кандидата педагогических наук, кажется, ни у кого не вызывает сомнения. Тем более что благодарственные письма от того же президента Республики Беларусь, а также от министра культуры в ее резюме также имеются. Смогла ли она устроиться на работу? Увы, наш оптимизм оказался неоправданным.
– В своем университете мне не дали преподавать, – огорошила признанием бывший ректор А.Корбут. – Я пока нигде не работаю, прихожу в себя. Но вернуться на педагогическую работу хочу. Если меня, конечно, еще возьмут в вузах Минска… Это лучшее, что я умею: сеять разумное, доброе, вечное.
– А вы все-таки хотели остаться в Университете культуры, да?
– Да! И мне сначала выделили часы, ставку доцента на моей родной кафедре. Я даже работала почти весь сентябрь с магистрантами и дипломниками. А потом мне позвонили и сказали, что мое заявление от 1 сентября о приеме на работу не подписано. Решили, что мой образ будет вдохновлять студентов и преподавателей на «ненужные волнения».
– А за отработанные дни вам заплатили?
– Нет. Раз не подписан приказ о приеме на работу, то я ничего и не заработала. Только в конце сентября узнала, что уже месяц как безработная. Хотя думала, что все в порядке. Потому что исполняющая обязанности ректора еще 2 сентября успокоила коллектив, что мне будто бы дали ставку на кафедре – чтобы, по-видимому, люди не волновались и не возмущались. А потом тихонько позвонили и отказали. Многие еще думают, что я в университете, просто не встречаемся друг с другом из-за разного расписания. Но я уволена! Такие времена, такие нравы. Надо их пережить. Темные силы сейчас отбушуют, придет и наше время.
Кстати, исполняющей обязанности ректора БГУКИ назначена Наталья Карчевская. Она же первый заместитель министра культуры. Купаловским театром, кстати, теперь также руководит заместитель министра – Валерий Громада. Другой надежной креатуры, чтобы заткнуть «зияющие высоты» беззакония, у Юрия Бондаря, похоже, нет.
13:36 11/10/2020
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