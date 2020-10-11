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Видео: силовики готовы к усиленному режиму из-за протестов. Автозаки у филармонии

Милиция в Беларуси в воскресенье несет службу в усиленном режиме в связи с призывами провести несанкционированные протестные акции, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.


"Сотрудники органов внутренних дел в воскресенье несут службу в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и дорожной безопасности во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - сказала Чемоданова.

Она подтвердила, что в зависимости от складывающейся ситуации возможно дополнительное задействование спецтехники.

Чемоданова вновь обратилась с просьбой не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. "За участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность также предусмотрена за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения)", - напомнила официальный представитель МВД.

"Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих", - добавила она.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые несанкционированные акции проходят по воскресеньям.
interfax.by
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