



"Сотрудники органов внутренних дел в воскресенье несут службу в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и дорожной безопасности во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - сказала Чемоданова.





Она подтвердила, что в зависимости от складывающейся ситуации возможно дополнительное задействование спецтехники.





Чемоданова вновь обратилась с просьбой не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. "За участие и организацию таких мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Уголовная ответственность также предусмотрена за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения)", - напомнила официальный представитель МВД.





"Мы приносим извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих", - добавила она.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





Самые массовые несанкционированные акции проходят по воскресеньям.



