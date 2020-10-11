Задержана сотрудница офиса ООН в Беларуси





О задержании сотрудницы офиса ООН в Беларуси сообщила правозащитница Елена Тонкачева.





«10 октября в 9 утра за ней приехали на дачу ее отца в 30 км от Минска сотрудники в штатском. Поначалу они намеревались увезти ее с собой в отделение милиции для разговора, однако никакой повестки на руках не было. Соответственно ехать по приглашению «на словах» она отказалась.





Спустя три часа к Аноре приехал сотрудник офиса с ее места работы, чтобы прояснить ситуацию. В сопровождении сотрудника офиса, отца Аноры и милиционеров в штатском Анора была доставлена в Первомайское РУВД Минска.





Через час в квартире по месту жительства был произведен обыск, в результате которого ничего не было изъято.





Далее стало известно, что Анору перевезли в ИВС. Родственники попытались передать ей личные вещи первой необходимости, но им в передаче отказали.





Адвокат, родственники и сотрудники с места работы прилагают все усилия, чтобы выяснить основания задержания Аноры Лангар.





Анора Лангар — сотрудница офиса ООН Беларуси, предыдущая деятельность связана с белорусским экологическим движением».



