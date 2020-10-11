Предложения внесены в Министерство транспорта и коммуникаций, сообщили в УГАИ.





Выполнение программы, как считают в ГАИ, создаст "коридоры безопасности" на магистральных дорогах пристоличья путем реализации следующих инженерно-технических мероприятий:





* разделение пешеходных и транспортных потоков (путем строительства безбарьерных пешеходных переходов с устройством на прилегающих участках пешеходных связей);

* устройство наружного освещения;

* установка на разделительных полосах дорожного удерживающего ограждения;

* строительство велопешеходных дорожек;

* установка ограждений, препятствующих выходу животных на проезжие части;

* внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем управления скоростью, инцидентами, транспортной нагрузкой.









В ГАИ отметили, что вокруг нашей столицы интенсивно увеличивается количество жилищных застроек в населенных пунктах Минского района, растет число населения, а соответственно, увеличивается число автомобилей, пешеходов и иных участников дорожного движения.





При этом ежегодно отмечается рост зарегистрированных транспортных средств на территории Минского района. Так, по состоянию на 2020 год зарегистрировано более 100 тысяч транспортных средств, в 2010 году их было в два раза меньше.





В 2020 году произведен замер интенсивности движения транспортных средств на въезде и выезде в г.Минск. На автодороге М3 Минск – Витебск поток транспортных средств за 10 лет увеличился на 170%. Аналогичная ситуация складывается и на всех остальных выездах/въездах в Минск, пишет abw.by





В ГАИ констатировали, что в период с 2017 по 2020 годов на магистральных и республиканских автодорогах внутри МКАД-2 произошло 147 ДТП, в которых 31 человек погиб. Наибольшую тяжесть последствий несут именно наезды на пешеходов, которые переходят магистральные и республиканские автодороги в неположенном месте (45 ДТП, в которых 13 человек погибли).



