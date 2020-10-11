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COVID-19 в Беларуси и мире

Новые симптомы и более 37 млн заболевших на планете.

На утро 11 октября число случаев коронавируса в мире достигло свыше 37,1 млн. Выздоровели 25,7 млн жителей планеты. Свежие данные о ситуации с COVID-19 в Беларуси и мире — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В Беларуси

По данным Минздрава, на 10 октября в стране зарегистрировано 83 023 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 76 983 человека с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. За все время пандемии на территории страны скончался 891 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусом. Эксперты белорусских лабораторий провели 2 048 355 тестов на наличие COVID-19.


В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса (США), в мире число инфицированных коронавирусом составляет уже 37 105 925. С начала пандемии от инфекции скончались 1 071 388 человек, выздоровели 25 764 378.

В США число случаев заражения составляет 7,71 млн. В Индии зафиксировано свыше 6,9 млн заболевших, в Бразилии — свыше 5 млн. Далее идут Россия (1,28 млн) и Колумбия (902,7 тыс.).

Десятку стран, где больше всего инфицированных, закрывают Аргентина (883,8 тыс.), Испания (861,1 Тыс.), Перу (846 тыс.), Мексика (814,3 тыс.) и Франция (732,4 тыс.).

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сообщил, что с начала пандемии на планете и до сего дня в КНДР ни один человек не заболел COVID-19. Он также отметил, что никогда не мог соизмеримо ответить на широкое доверие граждан, за что ему нет оправдания. Ким Чен Ын заявил, что из-за недостаточных усилий с его стороны граждане пока не могут освободиться от тягот повседневной жизни. Он поблагодарил людей и заверил, что будет защищать их веру в него даже ценой собственной жизни, пишет minsknews.by
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