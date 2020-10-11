+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Беларуси расширили список болезней, при которых дают бесплатные лекарства

В Беларуси расширили список болезней, при которых полагаются бесплатные лекарства, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.




Правительство приняло постановление N587 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. No 1650 О некоторых вопросах бесплатного и льготного обеспечения лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан".

В перечень были внесены гликогинозы и врожденный ихтиоз. Сейчас в нем содержится более 100 названий заболеваний, при которых больным выдаются бесплатные лекарства.

Также были внесены изменения в форму рецепта врача для выписки лекарственных средств на льготных условиях, в том числе бесплатно. Был изменен вариант указания срока действия рецепта с 2 месяцев на 60 дней.

Новая редакция документа вступает в силу 20 ноября.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]