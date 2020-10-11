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Инфекционист назвал тесты на антитела к коронавирусу пустой тратой денег

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег.

 


«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — сказал Жемчугов kp.ru.

По его словам, ученые еще не выяснили, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса.

«С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше чем через год», — отметил эксперт.

Он добавил, что в противном случае искусственный иммунитет к вирусу уничтожит собственный.
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