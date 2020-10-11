







«Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», — сказал Жемчугов kp.ru





По его словам, ученые еще не выяснили, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса.





«С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше чем через год», — отметил эксперт.





Он добавил, что в противном случае искусственный иммунитет к вирусу уничтожит собственный.