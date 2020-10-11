











- Она пока еще не завершена, но уже скоро закончим, - рассказал порталу tut.by начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.





На вопрос о том, не лишили ли главу католической церкви Беларуси гражданства, Бегун ответил, что по данному факту еще нет решения.





Напомниv, что Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из командировки. Уже 15 сентября стало известно, что главу католической церкви Беларуси проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству.