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В МВД рассказали, что уже скоро завершится проверка митрополита Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству

В Министерстве внутренних дел рассказали, что скоро завершится проверка Тадеуша Кондрусевича на принадлежность к белорусскому гражданству.




- Она пока еще не завершена, но уже скоро закончим, - рассказал порталу tut.byначальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

На вопрос о том, не лишили ли главу католической церкви Беларуси гражданства, Бегун ответил, что по данному факту еще нет решения.

Напомниv, что Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь 31 августа, когда он возвращался из командировки. Уже 15 сентября стало известно, что главу католической церкви Беларуси проверяют на принадлежность к белорусскому гражданству.
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