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В Минске на 1 000 мужчин приходится 1 186 женщин

Такие данные получены при подведении первых итогов переписи 2019 года, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник Главного статистического управления города Минска Наталья Тарасюк.

На 1 000 мужчин в столице приходится 1 186 женщин

В Минске проживают 923 тыс. 295 представителей мужского пола и 1 млн 94 тыс. 986 женщин. 


В среднем на 1 000 мужчин в столице приходится 1 186 женщин. Примечательно, что ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Но начиная с 20-летнего возраста численный перевес постепенно переходит на сторону женщин. Сперва дисбаланс не особо значителен. К примеру, в возрастной категории 30–34 года на 1 000 мужчин приходится 1 057 женщин, 40–44 года — 1 064. Более заметной эта тенденция становится в возрасте 60+. Так, представительниц женского пола 60–64 лет больше, чем мужчин этого возраста, почти в 1,5 раза, а после 80 лет — практически в 2,9 раза.
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