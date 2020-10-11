В Бобруйске суд оправдал журналиста

Журналист был задержан 4 октября, когда работал на воскресной акции протеста в Бобруйске, затем в ожидании суда провел в ИВС трое суток. В среду над ним начался суд, и его выпустили, назначив заседание на пятницу, но успели провести обыск и изъять технику.





Вчера в суде были рассмотрены видеозаписи с акции, на которых видно, что Носов шел спокойно в конце колонны или в нескольких метрах от протестующих, вёл себя спокойно, лозунгов не выкрикивал.





В итоге судья Елена Гормаш вынесла решение о прекращении дела в связи с отсутствием в деяниях Носова состава административного правонарушения. Это первое оправдательное решение суда в отношении журналистов.





Между тем, репрессии в отношении представителей медиа продолжаются по всей стране, пишет afn.by





Задержанного в Минске журналиста Александра Велитченко судили в суде Центрального района за участие в несанкционированной акции по ст. 23.34 КоАП несмотря на то, что у журналиста есть удостоверение внештатного корреспондента газеты "Новы час".





Александру присудили 10 суток. Судьёй была Виктория Шабуня, известная многочисленными приговорами журналистам и общественным активистам.





Также в пятницу, журналиста Зелёного портала Евгению Долгую задержали на улице на глазах у мужа и 8-летней дочери.





Затем, 3 часа её продержали в Партизанском РУВД, отрицая то, что она находится именно там, а затем перевезли в ИВС на Окрестина.





В Гомеле милиция задержала журналистку Ларису Щирякову и главного редактора «Сильных новостей» Анну Якштас.





В Бобруйске у правозащитника и журналиста Сергея Латинского и его жены Алеси Латинской, журналиста "Бобруйского курьера", в квартире прошел обыск.



