+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Умер правозащитник и бывший депутат Валерий Щукин

Он был единственным депутатом-коммунистом, выходившим на акции протеста с национальным бело-красно-белым флагом. Пока мог.

Умер правозащитник и бывший депутат Валерий Щукин

Умер правозащитник Валерий Щукин. Об этом сообщают в соцсетях его близкие и друзья.

С августа он проходил лечение в военном госпитале, в последнее время был в тяжелом состоянии, находился в реанимации.

Валерий Щукин – депутат Верховного Совета 13-го созыва, морской офицер, правозащитник и журналист. Окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище. 27 лет отслужил на флоте, капитан второго ранга в отставке. Член Белорусского Хельсинкского комитета, почетный член Белорусской ассоциации журналистов.

Ему было 78 лет.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
лукашенко в сизо кгб: вот зачем была встреча с...
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]