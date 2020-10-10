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Без сапога и с переохлаждением. В Столбцовском районе вышла из леса 86-летняя бабушка

Возле поселка Колосово Столбцовского района 7 октября нашлась 86-летняя жительница этого поселка Ядвига Дубатовка, которая 3 октября ушла в лес и пропала. Бабушку искали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».


Администратор ПСО «Ангел» Юлия Ковган рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Нам были известны любимые места прогулок пенсионерки. Он делала свою фирменную солянку и любила собирать грибы вдоль железнодорожного полотна. Там ее и искали. Поиски не приносили результатов. Мы делали вывод, что пенсионерка углубилась в лес и заблудилась. Так и произошло. Днем 7 октября бабушка сама вышла из леса и двигалась в направлении Колосова. Все местные жители, конечно, знали о ее пропаже. Поэтому, когда они встретили женщину, то тут же отправили ее в больницу.

Юлия Ковган отметила, что пенсионерка вышла из лесного массива без одного сапога. У бабушки переохлаждение и обезвоживание. Пояснить, как и где она провела четверо суток, пожилая женщина не могла. Ее поместили в реанимационное отделение больницы. В реанимации пенсионерка находится в тяжелом, но стабильном состоянии.
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