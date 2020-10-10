Лукашенко вознамерился в течении недели сменить ректоров всех вузов, где продолжаются протесты против фальсификаций и насилия.





«Поведение части студентов показывает их, мягко говоря, небрежное отношение к высшему образованию. Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени.



Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», - объявил Лукашенко на совещании силовиков 9 октября.





О последствиях чистки в сфере высшего образования по просьбе «Белорусского партизана» рассуждает член Общественного Болонского комитета Владимир Дунаев.





- Понятно, что история с ректорами вузов не начинается, а продолжается: уже сменилось 6 ректоров вузов. Похоже, что еще остались те, кто проявляет недостаточное рвение в пресечении всякого рода студенческих акций. И не только студенческих: и преподавательский протест, сопротивление тоже происходит. Трудно было ожидать чего-то другого: репрессии в отношении вузов – начиная с ректоров и заканчивая студентами – скорее всего неизбежны.





- 6 ректоров сменились после 9 августа?





- Совершенно верно. 19 августа Лукашенко уволил ректора Академии управления при президенте Геннадия Пальчика – и с этого момента 6 ректоров сменилось, включая ректора Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО).





Первоначально ректоры некоторых вузов вели себя достаточно осторожно, вроде бы обещали, что преподавателей и студентов, участвовавших в протестах, трогать не будут. Речь шла об автономии вузов в европейском понимании. Но последнее время они перешли в наступление: как всегда, под предлогом несоблюдения дисциплины на преподавателей оказывают давление – десяток преподавателей либо уволили, либо вынудили уйти. Этот процесс очевидно продолжится: меняются правила внутреннего распорядка в вузах, ужесточаются правила проведения массовых и немассовых мероприятий и пикетов, использование незарегистрированной символики – любой из этих предлогов может стать основанием для отчисления студентов или увольнения преподавателей.





Появляются дополнительные мотивы для репрессий. А кроме того, в распоряжении администрации вуза есть такой инструмент, как отчисление в связи с несданным экзаменом. Песня старая, песня знакомая: даже если студента некоторое время не отчисляют за его активность, наступает сессия, на которой даже отличники оказываются двоечниками.





Репрессии продолжатся – ждать другой стратегии нет никаких оснований.









- А где брать кадры, новых ректоров вузов?





- Хо, думаю, линейка велика. В Гродненском медицинском университете вместо академика ректором поставили чиновника. И в других местах найдутся и чиновники, да и остепененные преподаватели и ученые тоже охотно пойдут – никакого реального сопротивления нет.





Хотя, надо отметить, что по количеству академиков из сферы науки и высшего образования, которые подписали всякого рода заявления с требованием новых президентских выборов, недопущением насилия, - количество беспрецедентное.





Первое заявление подписали почти 3 тысячи сотрудников Академии наук и преподавателей, среди них – люди, которых трудно заподозрить в готовности пойти на открытый конфликт. А в последующие недели появилось множество заявлений отдельных факультетов в вузах, включая студентов, преподавателей, выпускников – в этой сфере оказалось достаточно много протестующих именно в такой форме, хотя на открытые пикеты, митинги готовы выходить только 3-4%. Но на самом деле недовольных значительно больше.





Думаю, ректорам, назначенным для наведения порядка, придется несладко.





- Насколько массовыми могут стать репрессии в вузах?





- Трудно сказать. Я думаю, задача состоит не в том, чтобы уволить всех недовольных, а в том, чтобы запугать их. В этом смысл репрессий. Многие предпочтут вести себя более осторожно, закрыть глаза на некоторые вещи. На самом деле, риски очень велики. Положение преподавателя хуже. Чем у студента: студенты могут уехать учиться за рубеж, многие зарубежные университеты в Европе предлагают такие возможности для белорусских студентов. А вот преподавателям будет значительно место найти себе место.





- Надо понимать, что вузовский протест обречен?





- В традиционных формах. Которые мы видели до сих пор, наверное, да. Уже два месяца длится сопротивление, пусть немногие вступают в открытое противостояние, но оно отражает настроение многих. И такая массовость протеста, его универсальность на самом деле удивительна. Надежда на то, что мирный протест приведет к переменам, не лишена оснований. Но только при условии продолжения общенационального протеста.



