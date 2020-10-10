+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Статистика от МВД: 2 месяца протестов и более 11 тысяч задержанных

Всего за два месяца в Беларуси в связи с протестами, по официальной информации МВД, произошло 11 тысяч 114 задержаний.


Подсчет официально задержанных белорусов, на основании данных пресс-службы МВД, провело Еврорадио. При этом по статистике правозащитников, в Беларуси произошло на 3 тысячи задержаний больше. 

Август


Самые интенсивные задержания произошли с 9 по 13 августа, в дни самых горячих протестов. За это время сотрудники МВД и других силовых ведомств задержали более 6,7 тысячи человек по всей Беларуси. Всего в августе было задержано более 7 тысяч человек.

Сентябрь


Пять самых массовых задержаний в сентябре выпали на воскресенья, когда по всей Беларуси проходили многотысячные марши несогласных, и на субботу 19 сентября, когда был брутальный разгон “Женского марша”. Всего за сентябрь, по официальной статистике, силовики провели 3720 задержаний.

За четыре воскресенья прошло 2199 задержаний. В цифрах есть странная закономерность: 6 сентября — 633, 13 сентября — 774, 20 сентября — 442. 

Во время “Женского марша” 19 сентября было произведено 430 задержаний.

Октябрь


Октябрь пока только начинается. Но уже в первое воскресенье по всей стране МВД задержало 317 человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
"Конституционная реформа" или Конституция 1994 г.?
Павел Знавец
ЗАЯВЛЕНИЕ Павла Знавца.
Анатолий Лебедько
Лукашенко и его банда получит по заслугам |...
Алесь Чайчыц
Беларускія пратэсты: пат?
Владимир Подгол
Власть мертвеца
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]