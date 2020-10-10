Статистика от МВД: 2 месяца протестов и более 11 тысяч задержанных

Подсчет официально задержанных белорусов, на основании данных пресс-службы МВД, провело Еврорадио . При этом по статистике правозащитников, в Беларуси произошло на 3 тысячи задержаний больше.





Август





Самые интенсивные задержания произошли с 9 по 13 августа, в дни самых горячих протестов. За это время сотрудники МВД и других силовых ведомств задержали более 6,7 тысячи человек по всей Беларуси. Всего в августе было задержано более 7 тысяч человек.





Сентябрь





Пять самых массовых задержаний в сентябре выпали на воскресенья, когда по всей Беларуси проходили многотысячные марши несогласных, и на субботу 19 сентября, когда был брутальный разгон “Женского марша”. Всего за сентябрь, по официальной статистике, силовики провели 3720 задержаний.





За четыре воскресенья прошло 2199 задержаний. В цифрах есть странная закономерность: 6 сентября — 633, 13 сентября — 774, 20 сентября — 442.





Во время “Женского марша” 19 сентября было произведено 430 задержаний.





Октябрь





Октябрь пока только начинается. Но уже в первое воскресенье по всей стране МВД задержало 317 человек.