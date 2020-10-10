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Мужчина публично поджег себя в Гомеле из-за конфликта с бывшей женой

Житель Добруша попытался совершить акт публичного самосожжения в Гомеле в субботу, вероятной причиной этого стали семейно-бытовые проблемы, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

"По предварительной информации, сегодня в 11.00 42-летний житель города Добруша из-за семейно-бытовых проблем совершил попытку публичного акта самосожжения", - рассказал Пристромов. 

По его данным, мужчина приехал на место инцидента для встречи с бывшей женой. "Получив отказ, он облили себя  горючей жидкостью и поджег. Очевидцы происходящего успели потушить его и вызвали скорую помощь. Он госпитализирован", -  уточнил официальный представитель областного УВД.
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