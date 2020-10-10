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В лингвистическом университете в Минске у 30 человек COVID-19. Из них шесть — преподаватели

23 студента и семь работников МГЛУ имеют положительный результат на COVID-19, сообщается в официальном телеграм-канале университета. Это данные на 8 октября.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом 13 студентов получили инфицирование не в университете и не имели контактов с другими студентами и преподавателями. Десять инфицированных студентов занимались в университете. Студенты групп, в которых выявлены случаи коронавируса, были заявлены как контакты первого уровня и проходят медицинское обследование на наличие коронавирусной инфекции.

Из семи инфицированных работников университета шесть — преподаватели. Болезнь у каждого из них протекает в нетяжелой и легкой форме, никто не госпитализирован.

Все преподаватели, которые имели контакт с инфицированными студентами, заявлены как контакты первого уровня и тоже проходят обследование.

Учебные группы, в которых были зафиксированы случаи заражения COVID-19, переведены на онлайн-обучение. Студенты, ставшие контактом первого уровня, к которым предъявлено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции, обучаются по индивидуальным учебным планам и не посещают университет.

В сложившейся ситуации университет обращает внимание студентов на необходимость соблюдения противоэпидемических мер и рекомендует использовать медицинские маски на занятиях.
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