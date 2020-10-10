В Слуцке мужчина погиб при падении с колокольни храма

















Информацию о трагедии подтвердили в милиции: в Слуцкий РОВД поступило сообщение о смертельном травмировании в результате падения с высоты. Проверку по данному факту будет проводить следственный комитет.





По предварительной информации, рабочие устанавливали строительные леса и выставляли промежуточные щиты, один из щитов сломался под весом человека - он упал и погиб на месте.











