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Адвоката Бабарико и Колесниковой могут лишить лицензии: подробности

Адвокат Марии Колесниковой и Виктора Бабарико Александр Пыльченко узнал, почему его могут лишить лицензии.


Как сообщает TUT.BY, суть претензий Минюста в комментарии Пыльченко порталу, где он разъясняет, как Генпрокуратура может реагировать на происходящее в стране.

7 октября в Министерстве юстиции защитнику Виктора Бабарико и Марии Колесниковой было вручено “уведомление о рассмотрении вопроса о прекращении действия лицензии”.

Адвокат ознакомился с материалами, которые будут предметом рассмотрения на Комиссии. 14 августа Пыльченко рассказывал TUT.BY “о своём видении ситуации, о правовой оценке происходящего в стране”. 

— 9−12 августа мы наблюдали какие-то невероятные вещи, люди просто не верили, что это белорусский ОМОН избивает людей, хотели верить, что это российский, — поясняет адвокат. — Никто не понимал, почему никто из надзорных органов не предпринимает никаких действий, не возбуждает уголовные дела по действиям сотрудников МВД, все были в шоке. 

В комментарии TUT.BY адвокат предположил, что может делать Генпрокуратура, когда в стране происходит насилие против мирных граждан.
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