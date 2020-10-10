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Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в вузах. Байнет ответил: «Оставить три предмета»

Официальный лидер на пятничном совещании озвучил, что многие учащиеся продемонстрировали небрежное отношение к высшему образованию.

– Это может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени, – считает Лукашенко. – Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам.

И пообещал, говоря о кадровой политике и ставке на «надежность», «решить проблему» в течение недели.

Многотысячный студенческий Telegram-канал Отчислено задается вопросом: «Ну что, ждем новых назначений?»

Известный белорусский журналист Змитер Панковец, в свою очередь, комментирует: «Лукашэнка паабяцаў змены рэктараў ВНУ за тое, што студэнты бастуюць. Трэба прызначаць новых рэктараў з КДБ, ГУБАЗіКа і Службы бяспекі прэзідэнта. Ну і пакінуць тры прадметы: фізкультуру, труды і ОБЖ. Талковая была б рэформа вышэйшай адукацыі.

У каментах слушна дадалі, што рэктары і выкладчыкі павінны хадзіць у балаклавах».


Сидячая акция солидарности студентов БГТУ. Фото «Отчислено»

Тем временем акции протеста и солидарности студентов продолжаются. Сегодня, в том числе, такие прошли в МГЛУ, БГТУ.
"Солидарность"
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