



Каскад, площадь Перемен и дракон в Уручье – это топонимы, ставшие известными всему Минску за последние месяцы. Но дворов в Минске намного больше.





Уже сейчас многие музыканты играют в неделю столько концертов, сколько раньше за месяц или несколько. Кое-кто даже успел за это отсидеть сутки, как Александр Помидоров. Кто-то доигрывал концерт на балконе многоэтажки, пока к нему пыталась попасть милиция, как лидер группы J:Mors Владимир Пугач.





«Знаходзячыся пад пагрозай арышту, граючы па 2-3 канцэрты на дзень без апарату, разумею, што сядае голас, – пишет у себя в соцсетях легендарный Пит Павлов (написание сохранено). – Зараз па ўсім Менску арганізавалася больш за 800!! дваравых кропак, на якіх амаль штодня сустакаюцца месьцічы нашае сталіцы. Сустакаюцца, каб папіць разам гарбаты са слодычамі, паглядзець адно на аднога, адчуць сяброўскую падтрымку. Гэта і ёсць усё сьвядомае насельніцтва майго гораду.





Я і мае калегі граюць для іх канцэрцікі. І музыкаў за гэта вяжуць і саджаюць на содні па высмактаных з сінеючых пальцаў прысудах. Мне тэрмінова патрэбны, як мінімум 800+ сьпяваючых гітарыстаў, каб у тых дварах, дзе я яшчэ не граў, абавязкова граў нехта з Вас. А я абавязкова для Вас зайграю!





С этими словами он выложил видеоурок с песнями «Муры» и «Тры чарапахі».





А администраторы телеграм-канала «Сила дворов» выложили бота, с помощью которого хотят составить списки музыкантов и лекторов. Цель списков в том, чтобы любые дворы смогли пригласить к себе выступающего, получить место для проведения собраний, воспользоваться ресурсами





«Сейчас отдельные дворы находятся в привилегированной позиции, они более популярны, к ним сами просятся приехать, либо у них есть прямые контакты с какими-то людьми. Публично доступные списки помогут выровнять доступные возможности», – пишут авторы идеи.









Пишите в бот, если вы:





1. Музыканты:





имя/название группы





направление, в котором играете





пример ваших выступлений/мелодий





ссылка на профиль в интернете (если есть)





контакт для связи









2. Лекторы/экскурсоводы/тренеры





имя/название организации





ссылка на профиль в интернете (если есть)





темы, с которыми вы выступа





контакт для связи