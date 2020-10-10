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Главного редактора "Сильных новостей" вновь будут судить: Анну Якштас оставили в ИВС

Вчера к дому главного редактора гомельского сайта «Сильные Новости» Анны Якштас вновь приехали машины с милиционерами.



Напомним, 3 октября Анну Якштас и её мужа, сотрудника «Сильных Новостей» Дениса Якштаса задержали. Из их дома забрали технику. 6 октября Анну осудили за якобы «участие в несанкционированном митинге» и дали штраф в 20 базовых величин.

И вот вчера история повторилась. Сотрудники милиции сказали, что забирают Якштас в Советский РОВД на опрос, который займет час, а после отпустят. Однако о около 19.40 сайт "Сильные новости" сообщил, что главного редактора будут судить. Анну оставили в ИВС до суда.
"Белорусский партизан"
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