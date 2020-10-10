







Напомним, 3 октября Анну Якштас и её мужа, сотрудника «Сильных Новостей» Дениса Якштаса задержали. Из их дома забрали технику. 6 октября Анну осудили за якобы «участие в несанкционированном митинге» и дали штраф в 20 базовых величин.



