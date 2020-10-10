







И вот, похоже, на переулке Тимирязева в Гродно старательных дорожников будут долго благодарить. Местные жители давно просили отремонтировать асфальт на улице, как вдруг после появления рисунка в одной из ям приехала дорожная бригада, – пишет autogrodno.by. Корреспонденты портала выехали на место.





Возможно, все началось чуть более недели назад, когда в одной из ям нарисовали бело-красно-белые полоски. А 7 октября редакции сообщили о том, что на улице отремонтированы все ямы!





Приехав на место, корреспонденты встретили двух пожилых местных жителей:





– Это чудо какое-то. Ямы здесь были уже очень давно. Мы с соседями жаловались, обращались в городские службы за помощью, но годами ничего не менялось, как будто наша улица никому не нужна. И вот, потеряв все надежды, буквально два дня назад мы увидели рабочих, которые уже устраняли ямы, – рассказал пожилой мужчина.





Собеседники отметили, что лишь про одну яму забыли, точнее про провал в асфальте, который находится у края дороги:







