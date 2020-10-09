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В рогачевском ИВС в знак протеста голодает жлобинский музыкант

Жлобинский музыкант Александр Мамай, в очередной раз наказанный административным арестом, голодает в знак протеста в изоляторе временного содержания в Рогачеве.



Как сообщил БелаПАН отец задержанного Владимир Мамай, музыкант отбывает арест в одиночной камере. Его арестовали по решению суда на 10 суток за участие в несанкционированной акции 19 августа в Жлобине. «Сын уже отбывал за участие в акциях арест на 12 суток. Побыл две недели дома — и опять наказали арестом. Он объявил голодовку в знак протеста», — добавил Владимир Мамай.

Его также суд наказал арестом на 8 суток, но пока еще решение суда не было исполнено, так как Владимир Мамай его обжалует.

Штраф за участие в несанкционированной акции получал и Михаил Мамай — брат Владимира и дядя Александра.

В Жлобине суды подвергают наказаниям за участие в акциях семьями. Так, аресты на 12 и 8 суток соответственно получили предприниматели, супруги Валерий и Илона Ткачевы.

Были задержаны всей семьей и позже признаны виновными в участии в акции пять человек — Юлия Козич, ее дочка, сын, невестка и зять.
Naviny.media
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