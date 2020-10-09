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В Мостах пробили колеса в 7 автомобилях милиционеров. Завели уголовное дело

В Мостах (Гродненская область) возле здания местного РУВД неизвестные пробили колеса в 7 автомобилях милиционеров.


Об этом в интервью телеканалу СТВ упомянул заместитель прокурора Гродненской области Андрей Скурат. По его словам, происшествие случилось 6 октября. Там были разбросаны куски колючей проволоки. Повреждения получили два служебных и пять личных машин силовиков. По данному факту завели уголовное дело, проводится расследование.
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