Дело по ст. 23.1 КоАП РБ (Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания)) завели на председателя правления товарищества собственников «Луцкая, 64» за то, что на одном из домов часть лампочек горела красным цветом.





Так дом выглядел с красными и белыми лампочками. Фото предоставлено Виталием Симановичем





Предписание о нарушении архитектурного облика дома из администрации Московского района Бреста пришло Виталию Симановичу 11 сентября. В нем говорилось о том, что, если до 14 сентября товарищество собственников не приведет пожарные выходы (лоджии) в соответствии с проектным решением, то будет начат административный процесс. Председатель ответил на предписание просьбой указать, какие именно пункты проектного решения были нарушены, но, когда пришел ответ, лампочки уже были выкручены работниками ЖРЭУ, а председателя вызвали в суд, пишет "Брестская газета"





Предписание о нарушении архитектурного облика дома из администрации Московского района Бреста пришло Виталию Симановичу 11 сентября. В нем говорилось о том, что, если до 14 сентября товарищество собственников не приведет пожарные выходы (лоджии) в соответствии с проектным решением, то будет начат административный процесс. Председатель ответил на предписание просьбой указать, какие именно пункты проектного решения были нарушены, но, когда пришел ответ, лампочки уже были выкручены работниками ЖРЭУ, а председателя вызвали в суд.

