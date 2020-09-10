В Бресте за БЧБ-подсветку в многоэтажке судили председателя правления товарищества собственников
Суд над Виталием Симановичем прошел утром пятницы 9 октября. За неисполнение предписания властей ему дали штраф.
Дело по ст. 23.1 КоАП РБ (Неисполнение, ненадлежащее или несвоевременное исполнение письменного требования (предписания)) завели на председателя правления товарищества собственников «Луцкая, 64» за то, что на одном из домов часть лампочек горела красным цветом.
Так дом выглядел с красными и белыми лампочками. Фото предоставлено Виталием Симановичем
Предписание о нарушении архитектурного облика дома из администрации Московского района Бреста пришло Виталию Симановичу 11 сентября. В нем говорилось о том, что, если до 14 сентября товарищество собственников не приведет пожарные выходы (лоджии) в соответствии с проектным решением, то будет начат административный процесс. Председатель ответил на предписание просьбой указать, какие именно пункты проектного решения были нарушены, но, когда пришел ответ, лампочки уже были выкручены работниками ЖРЭУ, а председателя вызвали в суд, пишет "Брестская газета".
Предписание о нарушении архитектурного облика дома из администрации Московского района Бреста пришло Виталию Симановичу 11 сентября. В нем говорилось о том, что, если до 14 сентября товарищество собственников не приведет пожарные выходы (лоджии) в соответствии с проектным решением, то будет начат административный процесс. Председатель ответил на предписание просьбой указать, какие именно пункты проектного решения были нарушены, но, когда пришел ответ, лампочки уже были выкручены работниками ЖРЭУ, а председателя вызвали в суд.
Протокол по ст. 23.1 КоАП РБ 5 октября составлял замглавы Администрации Московского района Бреста Алексей Шевердин. В документе было написано:
«15.09.2020 года в 21.00 выявлено, что Симанович Виталий Викторович, являясь председателем правления товарищества собственников «Луцкая, 64» в г. Бресте не исполнил предписание администрации Московского района г. Бреста от 10.09.2020 года №08-4/249 по приведению в соответствии с проектным решением освещения лестничных клеток жилого дома №64 по улице Луцкой в г. Бресте, согласно проектной документации на дом и норм ТКП «Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования», которые предусматривают, что выбор источников света по цветовым характеристикам для освещения лестничных клеток, лифтовых холлов и вестибюлей жилых зданий должен варьироваться от 3 000 – 3 500 Тс градусов Кельвина, следовательно, иметь теплый белый оттенок. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 23.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях».
Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 20 базовых величин (это 540 рублей).
Слушание по делу Виталия Симановича началось утром 9 октября. На суд председатель правления пришел без адвоката и представлял сам себя. Виталий не согласился с тем, что что-то нарушил.
Он заявил, что администрация Московского района «в нарушение действующего законодательства и по надуманным причинам составила предписание о нарушениях, догадаться о которых и тем более исполнить без разъяснения самой администрации мы не смогли, и как оказалось согласно действующему законодательству, не обязаны. Вместо того, чтобы дать пояснения и вести диалог, администраци применила в отношении меня репрессивные меры». Он попросил прекратить административное дело за отсутствием состава правонарушения.
Тем не менее, Виталию присудили штраф в размере 15 базовых величин (405 рублей). Он собирается обжаловать это решение.
21:22 09/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение