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Командир минского ОМОНа назвал самых активных участников протестов

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в интервью газете "На страже" назвал "одних из самых активных" участников протестов в столице. По его словам, это "анархисты, футбольные фанаты",  передает "Еврорадио".

Дмитрий Балаба (слева) и Александр Лукашенко летом 2020-го / president.gov.by​

"Им не так важно, за что выступать, главное — против, — говорит Балаба. — Молодые люди, которые еще не определились с профессией, нередко провоцируют стражей порядка".

В упомянутом интервью командир столичных омоновцев признался, что его удивило пребывание среди "радикалов" людей "с хорошим достатком". "Обычно эти люди работают на иностранные компании и интегрированы в среду, где пропагандируется другая идеология, другие ценности, другой уклад жизни", — заявил Дмитрий Балаба.
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