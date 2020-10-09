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В МВД сообщили о задержании группы "змагаров", которая напала на иракца

В МВД Беларуси сообщили о задержании группы "активных участников несанкционированных массовых мероприятий" (милиция их называет "змагарами"), которая напала на 30-летнего гражданина Ирака. 

Задержанные молодые люди / Скриншот с видео МВД​

Все они жители Минска: 19-летняя девушка и четверо парней в возрасте от 15 до 19 лет. Утверждается, что девушка познакомилась с иностранцем в интернете и 7 октября встретилась с ним в квартире "для оказания сексуслуг". Об этом знали ее знакомые, один из которых и предложил организовать нападение на иракца. Они ворвались в квартиру, избили мужчину, забрали у него 300 долларов и скрылись. Деньги парни поделили между собой, передает "Еврорадио".

Милиция задержала их "по горячим следам". Молодые люди надеялись, что иностранец не будет заявлять о нападении. Также по версии МВД, они были уверены, что милиция занимается исключительно акциями протеста, поэтому планировали серию таких ограблений.
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