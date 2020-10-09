Посмотрите, за что парня приговорили после митинга к 3,5 годам

Вот как описывается правонарушение, за которое 20-летний борисовчанин получил 3,5 года колонии: «молодой человек проявлял агрессию в отношении находившихся в оцеплении силовиков: нецензурно выражался в их адрес, а когда строй силовиков двинулся на толпу протестующих, то толкнул в их сторону металлическое ограждение, задев старшего сержанта милиции по ноге, а затем несколько раз ударил кулаком в лицо».





А теперь посмотрите видео момента «нападения» на силовика.







