Посмотрите, за что парня приговорили после митинга к 3,5 годам
Суд в Борисове счел его виновным в насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Вот как описывается правонарушение, за которое 20-летний борисовчанин получил 3,5 года колонии: «молодой человек проявлял агрессию в отношении находившихся в оцеплении силовиков: нецензурно выражался в их адрес, а когда строй силовиков двинулся на толпу протестующих, то толкнул в их сторону металлическое ограждение, задев старшего сержанта милиции по ноге, а затем несколько раз ударил кулаком в лицо».
А теперь посмотрите видео момента «нападения» на силовика.
Инцидент произошел 9 августа. Вскоре после событий на площади парень был задержан, сообщает пресс-служба МВД.
19:27 09/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение