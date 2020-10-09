В Гомеле задержали журналистку Ларису Щирякову
В пятницу 9 октября в Гомеле задержали независимую журналистку Ларису Щирякову. Она сообщила об этом сама в своем фейсбуке.
Около 13 часов она написала на странице «Меня задержали» и прикрепила фото, которое сделала из своей машины.
Напомним, Щирякова недавно вышла с одиночным пикетом под ИВС в знак солидарности Надеждой Пужинской, руководителем видеоотдела «Сильных Новостей», которую осудили на 14 суток ареста.
В конце прошлой недели журналистку вызывали в РОВД Гомельского района, она в отдел не пошла.
17:49 09/10/2020
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