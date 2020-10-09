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На территории "Гродно Азот" нашли крупную партию контрабандных сигарет

Большую партию контрабандных сигарет, которые могли уехать в вагоне с удобрениями с территории завода "Гродно Азот" в Литву, обнаружила администрация предприятия.


Как сообщают в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, контрабандные сигареты в товарном вагоне с удобрениями были обнаружены 23 сентября нынешнего года на территории "Гродно Азот" администрацией предприятия.

"Обнаружено порядка 45 тысяч пачек сигарет отечественного производства на сумму более 51 тысячи белорусских рублей", - уточнили в УВД.

Груз, по информации правоохранителей, должен был направляться в Литву.

Информацию о контрабандном товаре передали в милицию. Партию сигарет изъяли, по данному факту Октябрьский РОВД Гродно проводит проверку.
Sputnik
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