Инцидент произошел вечером 8 октября в деревне Калиновка. Мужчина пришел в гости к 48-летней хозяйке одного из подворий. В какой-то момент нетрезвый молодой человек начал обливать стены гаража и сарая краской. Женщина побежала за помощью к соседям, а вернувшись, обнаружила, что ее знакомый горит, и начинают гореть хозяйственные постройки.





Горящего мужчину потушили при помощи воды хозяйка и ее соседка. После этого в 17:17 они вызвали пожарных.





Приехавшие на вызов спасатели ликвидировали пожар, в результате которого огнем уничтожен гараж, а в сарае уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и стены.





Молодой человек получил ожогами 1-4 степени тяжести, прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу.





По факту пожара начали проверку, его причина устанавливается. По предварительной версии – это попытка суицида, сообщается пресс-службой МЧС.





Около трех недель назад, 18 сентября, по информации МЧС в Беларуси произошло сразу две попытки самосожжения: 36-летний мужчина облился бензином и поджог себя перед зданием РОВД в Смолевичах, а в Минске в своей ванной подожгла на себе одежду 54-летняя женщина. Мужчина позже умер в больнице, о здоровье женщины не сообщалось.



