



Чат «Белой Вежи» был создан где-то через 2−3 недели после выборов, там общаются жители улиц Богдановича, Старовиленской, Киселева и проспекта Машерова.





— В нем мы обсуждаем в основном бытовые вопросы. Это установка шлагбаума, велопарковки, кто-то потерял питомца, кто-то ключи, — перечисляет Никита. — Все обычно оперативно находится. Уже во вторую очередь кто-то обсуждает политику. Но это общие вопросы — тема сейчас везде. Более того, репосты из других различных групп у нас сразу удаляются: те, кому это интересно, и так на них подписаны, — рассказал Никита, который не понял, на основании чего стал подозреваемым: этого ему не объяснили.





Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова так прокомментировала эту ситуацию:





— Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам согласно законодательству Республики Беларусь является информацией ограниченной к распространению. Она предается гласности в том объеме и качестве, в которых следствие, в производстве которого находится это уголовное дело, считает необходимым. И в тот момент, в который считает это необходимым. Поэтому, если следствие решит заявить что-либо в этой связи, вы это увидите.