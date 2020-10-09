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Силовики пришли с обыском к создателю телеграм-чата соседей: Заведено уголовное дело

3 октября в квартиру создателя районного телеграм-чата «Белая Вежа» Никиты Яцыновича пришли с обыском и забрали всю технику: телефоны, компьютеры, флешки, винчестеры. После выходных в ИВС на Окрестина он вышел, но теперь является подозреваемым по уголовному делу по ч. 2 ст. 293 УК РБ (Массовые беспорядки), сообщает TUT.BY.


Чат «Белой Вежи» был создан где-то через 2−3 недели после выборов, там общаются жители улиц Богдановича, Старовиленской, Киселева и проспекта Машерова.

— В нем мы обсуждаем в основном бытовые вопросы. Это установка шлагбаума, велопарковки, кто-то потерял питомца, кто-то ключи, — перечисляет Никита. — Все обычно оперативно находится. Уже во вторую очередь кто-то обсуждает политику. Но это общие вопросы — тема сейчас везде. Более того, репосты из других различных групп у нас сразу удаляются: те, кому это интересно, и так на них подписаны, — рассказал Никита, который не понял, на основании чего стал подозреваемым: этого ему не объяснили.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова так прокомментировала эту ситуацию:

— Информация по данным предварительного следствия и в целом информация по уголовным делам согласно законодательству Республики Беларусь является информацией ограниченной к распространению. Она предается гласности в том объеме и качестве, в которых следствие, в производстве которого находится это уголовное дело, считает необходимым. И в тот момент, в который считает это необходимым. Поэтому, если следствие решит заявить что-либо в этой связи, вы это увидите.
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