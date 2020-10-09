







ПСО сообщил, что не может комментировать обстоятельства и местонахождение найденных.





Милиция и мама 7-летней Ульяны искали пропавших больше года. Как сообщалось ранее, родители девочки после развода не смогли договориться, с кем будет жить ребёнок. Суд определил её место жительство с матерью. После этого отец забрал девочку из детского сада и пропал вместе с ней. Они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.