Куфар предупредил о 4 новых схемах мошенничества





Все схемы, которые используют мошенники, действуют благодаря знанию психологии. Основная задача — войти в доверие и убедить потенциальную жертву кликнуть по отправленной ссылке. Перейдя по ней, получатель попадает на фишинговый сайт, где добровольно вводит секретные данные своей карты. После этого мошенник получает доступ к его счету. Для того, чтобы увести пользователя на поддельный ресурс, злоумышленники обычно отправляли ссылки на сайты, замаскированные под известные бренды, в мессенджерах или по почте. В октябре их стратегия изменилась.





— На Куфаре отправить фишинговую ссылку нельзя, она автоматически блокируется. К тому же пользователи стали больше разбираться в вопросах онлайн-безопасности и все реже кликают на ссылки от незнакомых отправителей, — рассказывает Анастасия Наумова, начальник службы поддержки пользователей Куфара, — Поэтому мошенникам стало все сложнее зарабатывать, и они придумали новый способ — отправлять ссылки как QR-коды. По взгляду на QR-код понять, что за ссылка зашита внутри невозможно. Поэтому мы рекомендуем вообще не переходить по QR-кодам, которые вам отправили незнакомые люди — это может быть опасно для вашего компьютера или телефона и данных вашей банковской карты.





Кроме того, что мошенники используют QR-коды, они также придумывают несуществующие сервисы и просят белорусов проводить оплату через них. Например, сейчас онлайн-аферисты пишут про бронирование квартир с онлайн-оплатой. В реальности же такого сервиса не существует ни у одной площадки объявлений недвижимости в Беларуси.





Если белорусы не верят подозрительным предложениям, мошенники стараются их убедить с помощью поддельных документов. Вот пример одного из таких фейковых договоров:





— К площадке объявлений Куфар такой документ не имеет никакого отношения, а юридического лица с названием ООО “Kufar.by” не существует. Куфар не рассылает документы частным пользователям, а с юридическими лицами и ИП сотрудничает в рамках публичного договора. Любые документы, которые вам присылают якобы от лица Куфара, никоим образом не могут быть причиной, по которой вам нужно переводить кому-либо деньги или сообщать данные своих банковских карт, — комментирует Иван Задорожный, начальник юридического департамента Куфара, — Тем же, кто обманывает граждан с целью завладения их деньгами, необходимо знать: за совершение мошеннических действий предусмотрена ответственность по статье 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет.