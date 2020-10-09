



Проект MolaMola, благодаря которому был возможен сбор средств на различные инициативы, в том числе на BYCOVID19, закрыт и заблокирован властями. Его сооснователь Эдуард Бабарико находится в СИЗО.





Создатели инициативы больше не видят необходимости помогать государству.





«Раз денег хватает на оплату работы сотен омоновцев, оплату за посещение провластных митингов, закупку партий бронежилетов и прочего оборудования для войны против своего народа, то денег должно хватать и на покупку средств индивидуальной защиты для медиков, аппаратов ИВЛ, а также оплаты сверхурочной работы в лечебных учреждениях», — сообщает инициатива в своем телеграм-канале.